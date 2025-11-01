OpenAI и Oracle построят дата-центр мощностью 1 ГВт в Мичигане

В Мичигане планируется строительство крупного дата-центра мощностью более 1 гигаватта. Проект реализуют OpenAI, Oracle и компания Related Digital, специализирующаяся на развитии цифровой инфраструктуры.

© Ferra.ru

Начало строительных работ запланировано на начало 2026 года, после утверждения проекта Комиссией общественных услуг Мичигана. Общие инвестиции составят несколько миллиардов долларов. Комплекс будет состоять из трёх одноэтажных зданий по 51 096 квадратных метров каждое и получит сертификацию LEED.

Дата-центр оснастят замкнутой системой охлаждения, которая снизит ежедневное потребление воды до уровня офисного здания. Электроэнергию обеспечит компания DTE Energy за счет существующих мощностей и новых систем хранения энергии. Это решение позволит избежать влияния на тарифы и снабжение текущих клиентов.

В период строительства будет создано около 2,500 рабочих мест, еще 450 постоянных появятся на площадке после запуска.