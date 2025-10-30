В Республике Алтай испытывают полностью отечественный Ил-114-300

В Горно-Алтайске на базе местного аэропорта завершаются летные испытания обновленного российского самолета Ил-114-300. Авиагавань в горах Алтая неслучайно стала местом проведения сертификационных полетов - там есть все условия, чтобы оценить работу воздушной машины в максимальном количестве режимов и сразу по нескольким программам сертификации. Специалисты уже назвали результаты испытаний успешными.

© Российская Газета

Почему Ил-114-300 испытывают именно в Республике Алтай? Этот ближнемагистральный пассажирский лайнер был разработан ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации "Ростех") специально для работы на местных авиалиниях в разных регионах. В том числе и в труднодоступных районах Севера, Дальнего Востока и Сибири. "Илюше" предстоит взлетать и садиться на коротких и даже грунтовых взлетно-посадочных полосах, порой в очень сложных климатических и географических условиях, поэтому испытывать его нужно соответственно. Горная местность и отдаленность аэропорта Горно-Алтайск, а также наличие здесь необходимого аэродромного оборудования для испытаний определили выбор места проведения сертификационных полетов.

- Условия аэропорта Горно-Алтайск позволили испытателям выполнять полеты по сложным маршрутам и длительное время находиться в воздухе, - рассказал главный конструктор Ил-114-300 Михаил Алексеев. - В рамках сертификационных работ они проверили автопилот, автомат тяги, все системы, которые обеспечивают именно рейсовые полеты. А также работу навигационной системы и дальней радиосвязи. Самолет, находясь здесь, в Республике Алтай, связывался с городом Феодосия в Крыму.

Кроме того, один из опытных самолетов Ил-114-300 выполнил международные рейсы в Республику Казахстан с промежуточной посадкой в аэропорту Крайний на Байконуре. По словам летчика-испытателя ОАК-ПАО "Ил" Сергея Петренко, перелет по маршруту "Горно-Алтайск - Байконур" прошел успешно.

"Все запланированные испытания, которые мы в этом полете должны были провести, удалось выполнить с хорошей оценкой. Никаких замечаний к работе систем самолета во время сертификационных полетов не было", - подчеркнул он.

Опытные самолеты, а также команду разработчиков и испытателей в аэропорту Горно-Алтайск приняли в лучших традициях гостеприимства: с хлебом-солью и национальными алтайскими угощениями. Лайнерам выделили специализированные стоянки, обеспечили всем необходимым - горючим, электро-энергией, охраной. Летчиков, инженеров и техников тоже разместили с комфортом. При этом воздушная гавань одного из самых популярных в стране туристических регионов сегодня и так перегружена.

Как уже писала "РГ" (N 175 от 07.08.2025), аэровокзальный комплекс и аэродромная инфраструктура давно не справляются с растущим пассажиропотоком, приближающимся к полумиллиону человек в год. И поэтому в 2024-м "Группа Сбер", став единственным владельцем аэропорта, начала реконструкцию аэровокзала. А к 2028 году по концессии с Росавиацией здесь должны модернизировать и аэропортовую инфраструктуру, в том числе удлинить взлетно-посадочную полосу с 2,3 до 2,8 километра для приема дальнемагистральных самолетов. Но для сертификационных полетов ближнемагистрального Ил-114-300 нынешняя полоса вполне подходит.

- Испытания новой авиационной техники - это большое событие, которое выпадает на долю далеко не каждого аэропорта, - отметил гендиректор аэропорта Горно-Алтайск Андрей Метцлер. - Для нас большая честь и ответственность участвовать в таком значимом государственном проекте, и мы гордимся, что смогли внести свой вклад в его реализацию.

По словам управляющего директора ПАО "Ил" Даниила Бренермана, сертификационные испытания Ил-114-300 уже подходят к завершению.

- Здесь, на Алтае, мы проверяли навигационные режимы, в первую очередь связанные с полетами в горной местности, смогли оценить работу самолета на международных воздушных линиях, его эксплуатационную технологичность на внебазовых, транзитных аэродромах, - отметил он. - Испытания проходят успешно. Сейчас мы заканчиваем работы в Республике Алтай и возвращаем самолет на базу для окончательного завершения сертификационных испытаний.

В госкорпорации "Ростех" надеются, что уже в начале следующего года модернизированный российский самолет Ил-114-300, собранный полностью из отечественных комплектующих, получит долгожданную сертификацию. Ведь, согласно действующей "Комплексной программе развития авиатранспортной отрасли России", к 2030 году таких машин должно быть выпущено уже более пятидесяти штук.

Справка "РГ"

Пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114 разработан "илюшинцами" еще во второй половине 1980-х годов. До 2012-го было выпущено всего около двух десятков машин разных модификаций. В 2014 году проект возобновили, самолет полностью модернизировали, оснастив его российскими комплектующими. Разработку финансирует минпромторг России. Обновленный Ил-114-300, который собирают на Луховицком авиазаводе в Московской области, должен заменить на региональных линиях давно устаревшие Ан-24 и иностранные авиалайнеры. Его максимальная вместимость - 66 мест.

По словам разработчиков, Ил-114-300 - это универсальная авиационно-транспортная платформа, на базе которой можно создавать воздушные суда различных модификаций - транспортные, грузопассажирские, санитарные, а также специального назначения (полярные, патрульные).