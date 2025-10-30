Китай готовится к высадке людей на Луну

Китай успешно прорабатывает вопросы, связанные с высадкой тайконавтов на Луну к 2030 году.

Об этом заявил официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Цзинбо.

"В плане проработки вопросов, касающихся реализации пилотируемой лунной программы, мы успешно продвигаемся вперед", - сообщил он на пресс-конференции.

Как уточнил официальный представитель, в целом завершена работа над первоначальными прототипами ракеты-носителя CZ-10 ("Чанчжэн-10"), космического корабля "Мэнчжоу", посадочного и служебного модулей, а также лунохода, которые будут использоваться при осуществлении лунной миссии. Он подтвердил, что намеченный график по высадке человека на Луну к 2030 году остается неизменным.

Россия входит в число стран, которые поддерживают с КНР тесное взаимодействие в космической сфере. 12 июня прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Этот проект планируется завершить к 2028 году, Пекин наметил высадку тайконавтов на естественный спутник Земли в 2030 году.