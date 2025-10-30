Автономная техника находит массовое применение при добыче полезных ископаемых на Чукотке

Эксперты предполагают, что в течение ближайших пяти-семи лет доля беспилотной техники в общем парке карьерных самосвалов в России может вырасти до 10—15 процентов.

Первый проект самосвала-беспилотника для горнодобывающей отрасли появился 30 лет назад. Первопроходцем стала компания Caterpillar. Международный концерн Rio Tinto с 2008 года успешно применяет спецтехнику без водителей на месторождениях в Австралии, где автономные самосвалы уже перевезли более миллиарда тонн породы. А управляют ими операторы с центрального пульта в Перте, за тысячи километров от рудника.

В целом в мире количество находящихся в эксплуатации беспилотных самосвалов приближается к четырем тысячам.

В России в основном применение такой техники идет в тестовом режиме. Так, например, автономные «БелАЗы» испытывались на угольных разрезах в Сибири («СДС-Уголь», «Кузбассразрезуголь») и месторождениях железа в Карелии («Карельский окатыш»).

Кстати В июле текущего года Минэкономразвития РФ представило проект постановления правительства об экспериментальном правовом режиме для ООО «ГДК Баимская».

На Дальнем Востоке технологию применяют на Чукотке, при освоении Баимского месторождения — одной из крупнейших в мире залежей меди.

— Когда мы структурировали этот проект, то приняли решение использовать беспилотные карьерные самосвалы. В нашем случае это 300-тонные машины — наиболее крупные из доступных сегодня на рынке, — рассказал генеральный директор ООО «Управляющая компания Баимская» Георгий Фотин. — Суммарно у нас более 50 таких самосвалов. Планируем использовать и беспилотные буровые установки, экскаваторы также управляются из удаленного центра.

Главный плюс автоматизированной спецтехники — высокая производительность. Беспилотник работает по графику 24/7/365, ему не нужен перерыв на обед, перекур, отпуск и больничные. Повышается безопасность: во-первых, человека просто выводят из опасной среды, где возможны обвалы, загазованность и прочие неблагоприятные факторы, во-вторых, снижается влияние человеческого фактора (усталости, невнимательности, ошибок), являющегося частой причиной аварий. За счет полной автоматизации удлиняется срок службы техники.

Вместе с тем срок окупаемости автономной техники высок, средние компании не могут позволить себе подобное оборудование.

По оценке специалистов «Баимской», внедрение беспилотных технологий может дать экономию в десятки миллионов долларов в год, в том числе на подготовке и содержании вахтовых городков.

— Чтобы внедрять такого рода технологии, нужно обратить внимание на две вещи, — считает Георгий Фотин. — Первое — это нормативное регулирование. Сегодня, к сожалению, мы видим, что регулятор не всегда успевает за внедрением таких новаций, есть определенные ограничения.

В правовой базе РФ отсутствует четкий регламент, разрешающий эксплуатацию тяжелых беспилотных машин на открытых горных работах. Нет утвержденных протоколов безопасности, стандартов связи и требований к киберзащите таких систем.

Вторым пунктом гендиректор назвал кадры.

— Оператора сначала нужно обучить в тренинговом центре, а потом доставить на Чукотку, — указывает Георгий Фотин. — Мы проводим работу с дальневосточными колледжами и высшими учебными заведениями фактически по открытию новых специальностей. Нашей задачей сейчас является переход от автоматизированных решений, которые мы во многом используем на строительном этапе, к автономным — их будем внедрять уже на этапе эксплуатации месторождения.

Комментарий

Владимир Волошин, директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России:

— С учетом нехватки кадровых ресурсов эффективное развитие экономики Дальнего Востока без беспилотных технологий и роботизации невозможно. Президент поставил задачу расширить действие экспериментального правового режима (ЭПР) по беспилотным авиационным системам на весь Дальний Восток, что позволит использовать дроны массой более 30 килограммов во всех 11 субъектах макрорегиона. Напомню, сейчас ЭПР действует только на Камчатке и на отдельных территориях Сахалинской области (включая первый в России дронопорт Пушистый). Считаю правильным пойти дальше и одновременно с БАС снять все нормативные барьеры для внедрения роботизированных технологий на Дальнем Востоке. Важно отметить, что речь не про замену людей на роботов: идея в том, чтобы постепенно переходить на более эффективное использование занятых — тысячи человек сейчас трудятся на складских центрах, выполняя сортировку товаров и другую ручную работу, в то время как не хватает специалистов, которые нужны для реализации значимых инфраструктурных и ресурсообеспечивающих проектов. Здесь нужен комплексный подход, установление правильных приоритетов — важно снять ограничения для новых проектов.