В России предложили ввести маркировку контента, созданного человеком

Первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал о возможной маркировке контента, созданного человеком. По его мнению, такая система может быть внедрена в России в ближайшие пять-десять лет.

Горелкин провел аналогию с фермерскими продуктами на полках магазинов, где выделяются товары натурального происхождения. Подобный подход, по его словам, может быть применен и к цифровому контенту.

Парламентарий сослался на прогнозы футурологов, согласно которым в будущем лишь 10% контента будет создаваться людьми, а остальные материалы будут генерироваться с помощью нейросетей и искусственного интеллекта. Инициатива обсуждалась в ходе форума «Диалог о фейках 3.0».

Ранее в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) сообщили, что специалисты учреждения создали программное обеспечение для обнаружения дипфейков в видеозвонках. Система использует нейросеть для выявления поддельных изображений, созданных по технологии замены лица.