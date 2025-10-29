Ученые раскрыли, сколько жизней в минуту уносит потепление климата

По всему миру из-за потепления климата ежегодно умирает свыше 500 тыс. человек, пишет журнал The Lancet, посвященный здоровью и вопросам климатологии.

Специалисты заметили, что общее число смертей от жары с 1990-х годов выросло на 20% с учетом численности населения.

В среднем, с 2012 по 2021 год от последствий аномальной жары погибали 546 тысяч человек ежегодно. По этой причине ученые забили тревогу.

«Это примерно одна смерть, связанная с жарой, каждую минуту в течение года. Так что это действительно поразительная цифра», — заявил профессор Сиднейского университета Олли Джей.

Ученые опасаются, что ряд регионов мира приближается к «физиологическому переломному моменту», при наступлении которого люди не смогут выживать из-за жары и влажности, пояснил Джей.

Авторы статьи пояснили, что сокращение использования угля за последние десять лет позволило спасти тысячи жизней.