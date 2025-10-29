Трекер НЛО зафиксировал тысячи загадочных объектов вдоль побережья США

Трекер НЛО Enigma зафиксировал в США тысячи неопознанных объектов различных типов — как летающих, так и подводных, пишет The New York Post.

Создатели Enigma рассказали, что в 2022-2025 годах получили информацию о 30 тыс. НЛО и других аномальных явлений.

Специалисты заметили, что фиксируют сообщения не только о странных небесных объектах, но и о морских. Они добавили, что зарегистрировали 9 тыс. явлений, зафиксированных на расстоянии примерно 19 км от береговой линии США.

Журналисты заметили, что на основе данных, собранных приложением, программисты нанесли на карты места, где очевидцы наблюдали необычные объекты. В результате, на карте США появились целые скопления оранжевых точек.

Ранее сообщалось, что аэропорт Вильнюса временно прекратил свою работу из-за появившегося в небе неопознанного летающего объекта.