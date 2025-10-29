Ученые раскрыли генетические секреты вымирающего желтоглазого пингвина

Желтоглазый пингвин (или хойхо), находящийся под угрозой исчезновения, генетически связан с тремя разными подвидами. Работа опубликована в bioRxiv.

Отмечается, что исследованием одного из самых редких пингвинов в мире занимались ученые из Университета Отаго и Департамента охраны природы, а также представители новозеландского племени Нгаи Таху. Используя полногеномное секвенирование около 250 хойхо со всей материковой части Новой Зеландии и субантарктических островов Эндерби и Кэмпбелл, были установлены их глубокие генетические различия в каждой локации, которые соответствовали трем подвидам.

Ученые сравнили эти геномы с ДНК двух уже вымерших видов и обнаружили, что родословная желтоглазых пингвинов разделилась на три ветви в период между 5000 и 16000 лет назад.

«Это поворотный момент в деле сохранения хойхо. Каждая группа обладает уникальным эволюционным наследием, специально адаптированным к ее среде обитания, и без быстрых, целенаправленных действий мы могли бы потерять одну из них навсегда», — сказал один из авторов исследований.

Речь идет о смертельном респираторном дистресс-синдроме, которым страдают многие желтоглазые пингвины на материковой части Новой Зеландии. При этом болезнь не поражает их субантарктических родственников. До сих пор было неизвестно, с чем это связано, но благодаря изучению генома хойхо ученые выявили гены-кандидаты, которые участвуют в их иммунной и дыхательных функциях.