Телескоп Уэбба мог обнаружить самую раннюю из известных галактик

Исследование показало, что телескоп имени Джеймса Уэбба мог обнаружить самую раннюю из известных галактик во Вселенной. Об этом сообщает Live Science.

Отмечается, что ей может оказаться Капотауро — яркий и загадочный объект, обнаруженный телескопом Уэбба. Согласно исследованию, этот объект может оказаться галактикой, возникшей всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва. Это делает Капотауро самой ранней известной галактикой во всей Вселенной.

Впрочем, пока что ученые не подтвердили эту теорию. Кроме того, есть альтернативная версия природы Капотауро — объект может оказаться аномальным коричневым карликом, или «неудавшейся звездой». Так называют достаточно массивные звезды, которым все же не хватает массы для поддержки ядерного синтеза в ядре.

«Капотауро, чем бы он ни был, кажется действительно интересным и многообещающим», — рассказал соавтор исследования и астрофизик из Национального института астрофизики в Италии Джованни Гандольфи.

