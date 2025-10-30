Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал фото туманности Красный Паук

Новое изображение от космического телескопа им. Джеймса Уэбба, которым поделилось ЕКА, показывает туманность NGC 6537, которую называют Красный Паук. С помощью ближней инфракрасной камеры (NIRCam) «Уэбб» раскрыл ранее невидимые детали этой планетарной туманности на фоне тысяч звезд.

© Naukatv.ru

Планетарные туманности, такие как Красный Паук, образуются, когда звезды, похожие на Солнце, завершают свой жизненный цикл. Звезда расширяется, превращаясь в красного гиганта, сбрасывает внешние оболочки в пространство и оголяет горячее ядро. Ультрафиолетовое излучение звезды ионизирует выброшенный газ (нейтральные частицы превращаются в заряженные) — он начинает светиться. Фаза планетарной туманности недолговечна и длится лишь десятки тысяч лет.

На изображении видно центральную звезду: она светится чуть ярче тонких нитей пыльного газа вокруг нее. NIRCam показал неожиданно горячее и яркое центральное светило, что стало важным открытием.

В оптических изображениях, например от телескопа «Хаббл», эта звезда выглядит тусклой и голубоватой. Но в инфракрасных кадрах «Уэбба» она выглядит красной, потому что камера чувствительна к тепловому излучению. Это показывает наличие теплой пыли, окружающей центральную звезду. Вероятно, эта пыль вращается вокруг звезды в виде диска.

Хотя в центре туманности видна только одна звезда, ученые не исключают наличие скрытого компаньона. Второй звездный объект мог бы объяснить характерную форму туманности: узкую «талию» и широкие лопасти, напоминающие песочные часы. Похожая форма наблюдается и в других планетарных туманностях, например в Туманности Бабочки.

«Уэбб» впервые показал полную длину вытянутых структур туманности — «ног» паука. Оокрашенные на фото в синий цвет, они излучают молекулярный водород (H2). Каждая такая замкнутая пузырчатая структура простирается примерно на три световых года. За тысячи лет эти огромные пузыри надул вытекающий из центра газ.

Также «Уэбб» зафиксировал активные струи газа, вырывающиеся из центра туманности. Продолговатая фиолетовая «S»-образная структура вокруг сердца туманности соответствует излучению ионизованных атомов железа. Это следы быстрого джета, который вырвался из окрестностей центральной звезды и столкнулся с ранее выброшенным материалом, формируя рябую структуру.

Наблюдения дают более целостное представление о динамике и композиции Красного Паука. Инфракрасная астрономия позволяет заглянуть сквозь пыль и увидеть скрытые процессы, невидимые в оптическом диапазоне.