Эпоха ПО «только для Windows» подходит к концу

На сегодняшний день почти 90% игр для Windows можно запустить под Linux. Это означает, что на игровом рынке и рынке программного обеспечения происходит фундаментальный сдвиг в сторону операционных систем семейства Linux.

Важно понимать, что эта цифра — не гарантия, что любая игра сработает «из коробки». Условно, игры делятся на несколько категорий. Идеально работающие сразу после установки получают «платиновый» статус. «Золотые» требуют пары незначительных правок в настройках. Есть и «серебряные» игры, которые запускаются, но с мелкими недочетами, а также «бронзовые» и вовсе нерабочие, чья доля неуклонно сокращается.

Самый обнадеживающий тренд — это стремительный рост именно «платиновых» проектов. Разработчики, видя растущую популярность устройств вроде Steam Deck (который работает на Linux-основе), теперь чаще заранее проверяют совместимость своих продуктов с этой платформой.

Однако остается и серьезное препятствие — системы античита. Некоторые популярные многопользовательские проекты, особенно использующие сложные античит-системы, все еще остаются за бортом. Это своего рода последний бастион, который мешает Linux добиться стопроцентной совместимости.

Для Microsoft эти данные звучат не как тревожный звонок, а скорее как набат. Пока компания пытается перевести пользователей с Windows 10 на Windows 11, многие находят в лице Linux жизнеспособную альтернативу.

Принудительные обновления, встроенная реклама, требования к железу для новой ОС — все это заставляет часть аудитории искать более простые и контролируемые системы.

Возможно уже вскоре Windows начнет терять свой статус «единственной платформы для ПК-гейминга». Уже сейчас установить специализированный дистрибутив вроде Nobara OS или Bazzite для игр — это не подвиг энтузиаста, а осознанный и простой выбор. Во-вторых, растущая доля Linux в Steam Hardware Survey (уже более 2.5%) — это прямой сигнал игровым издателям. Игнорировать такую аудиторию становится все менее выгодно.

В перспективе Microsoft может ответить на это двумя способами. Либо создав облегченную и чисто игровую редакцию Windows, свободную от лишнего балласта, либо попытавшись еще сильнее интегрировать свои сервисы, например, Xbox Game Pass, сдевая их неотъемлемой частью системы. Но остановить миграцию будет сложно. Гейминг на Linux перестал быть хобби — он стал массовым явлением, и Windows к этому не была готова.

Как Linux покоряет офисы и министерства

Пока большинство радуется игровой революции в Linux, тихой сапой эта система захватывает куда более важные области — офисы и государственные учреждения. И если геймеры радуются запуску новейшей игрушки, то здесь победа выглядит как документ, открытый без перевода в «закрытый формат», или чертеж, отправленный на печать без пятичасового танца с бубном.

Жизнь после Microsoft Office

Многие до сих пор уверены, что Linux — это сплошной терминал и код, но на самом деле, здесь есть полноценные офисные пакеты. LibreOffice, является достойным соперником Microsoft Office, который точно так же умеет работать с текстами, таблицами и презентациями. Да, он выглядит немного иначе, и иногда может сдвинуть форматирование в документе, присланном из «мира Windows». Но это плата за свободу. Свободу от лицензионных отчислений, навязчивых подписок и внезапных обновлений, которые меняют интерфейс до неузнаваемости.

Для профессионалов ситуация выглядит еще интереснее. Linux — это не компромисс, а часто осознанный выбор. Графические дизайнеры и фотографы используют GIMP и Krita — мощные редакторы, которые в руках умельца творят чудеса. Для монтажа видео есть DaVinci Resolve — инструмент голливудского уровня. Программисты, системные администраторы и ученые давно облюбовали Linux за его гибкость, стабильность и мощнейшие инструменты для работы. В этом мире Linux не догоняет, а задает тон.

Российские чиновники и суровые будни отечественного ПО

В некоторых российских госучреждениях, которые по указанию свыше переходят на отечественные ОС вроде Astra Linux или «РЕД ОС», все намного сложнее. Однако не стоит в этом винить Linux.

Ирония судьбы заключается в том, что пока технари восхищаются мощью и безопасностью Linux, для среднего государственного служащего этот переход сродни маленькому апокалипсису. Представьте себе чиновника, который двадцать лет копил макросы для Excel 2003 и довел до автоматизма ритуал «сохранить как .doc». Его внезапно отрывают от родного проводника и привычной кнопки «Пуск» и сажают перед строгим интерфейсом, где все по-другому.

«У меня тут ярлык пропал!» — это теперь не бытовая проблема, а вопрос национальной безопасности. «Почему тут два браузера и какой из них правильный?» — философский вопрос, требующий глубокого психоанализа, а попытка объяснить, что установить «левый» софт теперь нельзя без администратора, вызывает искреннее непонимание: «А как же я тогда «Косынку» буду запускать?».

Этот мучительный переход, однако, имеет и светлую сторону. Он, хоть и через силу, заставляет госаппарат цифровизироваться по-настоящему, а не на словах. Чиновник, освоивший азы Linux, уже не так беспомощен перед кибератакой, и начинает понимать, что компьютер — это не только окно для получения справок, но и сложный инструмент.

Так что Linux переживает ренессанс не только в играх. Он становится мейнстримом — от ноутбука креативного профессионала до строгого компьютера в районной администрации. И если геймеры борются с античитом, то чиновники сражаются с собственной инерцией. И кто из них проходит более хардкорный квест — большой вопрос.

