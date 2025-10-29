ИИ раскрыл, какие хищники грызли кости древних людей

Искусственный интеллект считает, что следы зубов на костях древних людей были оставлены саблезубыми тиграми и львами. Об этом сообщает The Conversation.

Отмечается, что речь идет о системе машинного обучения, разработанной международной группой ученых. Они загрузили в нее тысячи фотографий костей из археологических раскопок в Африке. Алгоритмам ИИ нужно было сравнить следы зубов с цифровыми базами данных, чтобы точно определить вид хищника.

До сих пор считалось, что именно Homo habilis и Homo erectus стали первыми охотниками, использующими орудия труда. Однако результаты исследования показали, что они скорее были жертвами, а не охотниками. Доказательством этого стали следы зубов и порезов от каменных инструментов на некоторых костях. Ученые считают, что это свидетельствует о том, что древние люди собирали остатки пищи после хищников.

По результатам анализа, ИИ выделил несколько видов животных, которые, вероятнее всего, питались человеческими останками. Среди них саблезубые кошки, гиены и большие львы плейстоценовой эпохи. Именно эти хищники оставили на костях древних людей характерные борозды и переломы, которые ранее считались следами человеческих инструментов.