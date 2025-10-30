В самой длинной пещере Азии нашли останки древних гигантских панд

В глубинах самой протяжённой пещеры Азии обнаружено большое количество окаменелостей гигантских панд. Шуанхэ, расположенная в уезде Суйян провинции Гуйчжоу, растянулась более чем на 430 километров и занимает третье место в мире по длине.

Здесь уже не раз проводили исследования и экспедиции, однако нынешние работы оказались особенно результативными: в одном из залов нашли 52 останка древних "бамбуковых медведей" - такое количество в одном месте фиксируется впервые.

Возраст костей очень различается: некоторые образцы относятся к среднему плейстоцену и насчитывают более 100 тысяч лет, другие принадлежат животным, которые жили всего несколько столетий назад. Это позволяет сделать вывод, что панды появлялись в этой пещере на протяжении как минимум сотни тысяч лет, вероятно, используя её как убежище или сезонное укрытие.

Анализ зубной эмали показал интересную тенденцию: многие животные погибали в относительно молодом возрасте. Кроме того, удалось проследить изменения в размерах древних панд. Оказалось, что в среднем плейстоцене эти медведи были значительно массивнее современных. Позже их вес постепенно уменьшился и достиг нынешних значений - от 70 до 160 килограммов. Самцы, как и сегодня, оставались крупнее самок.

Таким образом, Шуанхэ стала не просто геологическим гигантом, но и уникальным архивом истории вида, которого принято считать одним из самых мирных символов Китая. Здесь сохранилась "летопись" эволюции панды - от древних тяжеловесов до их современных потомков.