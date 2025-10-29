Глава Nvidia заявил об отсутствии ИИ-пузыря

Гендиректор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг, выступая на конференции GTC 2025, заверил, что никакого финансового «пузыря» в отрасли искусственного интеллекта в настоящее время нет. Об этом сообщает Bloomberg.

В агентстве указали, что 29 октября капитализация Nvidia выросла почти до пяти триллионов долларов на фоне ажиотажа систем ИИ. Данный факт вызвал среди аналитиков опасения о ИИ-пузыре.

«Я не верю, что мы находимся в ИИ-пузыре. Все эти различные ИИ-модели, которые мы используем — мы используем приличное количество услуг и с радостью платим за них», — сказал Хуанг.

По его словам, новейшие чипы Blackwell и Vera Rubin, согласно прогнозам, принесут компании в течение 2026 года полтриллиона долларов дохода. При этом Китай и в целом азиатский рынок в этом вопросе не учитываются. В планах у Nvidia поставить в следующем году 20 миллионов своих новейших чипов.

Также Хуанг объявил о сотрудничестве сразу с несколькими партнерами на десятки миллиардов долларов. В частности, речь идет о создании другими компаниями «гигамасштабных» центров обработки данных на базе ИИ и сотрудничестве с телекоммуникационными компаниями T-Mobile и Nokia с целью создания 6G-вышек сотовой связи с поддержкой искусственного интеллекта.