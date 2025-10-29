Роботов Tesla снабдили «единым нейронным симулятором мира»

Вице-президент Tesla по программному обеспечению для искусственного интеллекта Ашок Эллусвами заявил, что роботы компании снабжаются «единым нейронным симулятором мира». Об этом сообщает Humanoids Daily.

По словам Эллусвами, человекоподобные роботы Tesla Optimus обучаются с использованием «нейронного симулятора мира», который построен на основе карт, видеозаписей и кинематических данных. При этом вице-президент считает, что такой способ является единственным путем к реальному решению задач робототехники.

«Эта система <...> учится синтезировать новые, высококачественные видеоматериалы об окружающем мире в ответ на действия ИИ. Это позволяет Tesla: запускать моделирование в замкнутом цикле для оценки новых моделей ИИ; проверять модели на основе исторических данных, позволяя ИИ “отклоняться” и показывать, что он мог бы сделать по-другому; искусственно создавать новые “состязательные сценарии” для проверки исключительных ситуаций; проводить масштабное обучение с подкреплением, чтобы “достичь сверхчеловеческой производительности”», — сообщает издание.

Изначально такая система разрабатывалась для беспилотных автомобилей, но как заявил Эллусвами, она легко переносится на программу Optimus.

Ранее председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм заявил, что робот Optimus поумнел.