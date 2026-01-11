Добрые внутри: самые популярные мифы о летучих мышах

Октябрь — пора летучих мышей, которых издавна считают символами Хэллоуина. Но, на самом деле, люди просто не понимают этих замечательных животных: они гораздо любопытнее, чем может показаться на первый взгляд. Портал theconversation.com развеял самые популярные мифы о летучих мышах.

© Unsplash

Боязнь летучих мышей — культурный феномен

В западных культурах летучие мыши ассоциируются с ведьмами, вампирами, ночью и страхом. Литература, фильмы и сам Хэллоуин опираются на эти образы. Но во многих других частях мира у летучих мышей позитивный имидж. Например, в Мезоамерике они вплетены в священные истории: майя поклонялись Камасоцу — богу в форме летучей мыши, который связан с загробным миром.

А в 1946 году на юге Мексики археологи нашли т.н. маску бога-летучей мыши — нефритовый артефакт, датируемый 100 годом до н.э. Исследователи расценили его как доказательство того, что этих животных почитали в региональных культурах, где они были символами плодородия, смерти и священного мира пещер и ночи. Летучие мыши для древних мезоамериканцев олицетворяли связь между жизнью, смертью и возрождением.

Летучие мыши не нападают на людей

От Дракулы до Морбиуса, летучие мыши часто играют злодейские роли в кино и нередко выступают причиной ужасных эпидемий. Но в реальности лишь 3 из 1 500 видов этих животных питаются кровью, да и те не обитают в Европе. Они предпочитают более теплый климат и любят кровь скота или других животных, а не людей. Чаще всего летучие мыши лакомятся насекомыми, фруктами, нектаром или даже рыбой.

Летучие мыши не слепые

Данный миф распространился из-за того, что в некоторых регионах летучие мыши активны только ночью и летают довольно странным образом. Но на практике у них достаточно хорошее зрение, подкрепленное мощным шестым чувством — эхолокацией. Навигация с помощью сонара позволяет животным избегать препятствий в полете и находить источники пищи. По факту, она работает примерно так же, как продвинутые человеческие технологии, вроде сонаров на подводных лодках.

Летучие мыши помогают окружающей среде

В Великобритании летучие мыши питаются насекомыми и выполняют роль своего рода дезинсекторов от природы. Их охота помогает снижать ущерб фермерским посевам и держать популяцию комаров под контролем, что позволяет людям воздержаться от использования химических инсектицидов. А в тропических регионах они играют еще более важную роль. Там летучие мыши опыляют растения, помогают в распространении семян и восстановлении растительности, что жизненно необходимо для экосистем и сельского хозяйства.

Летучие мыши — не вредители

По негативному образу летучих мышей в популярной культуре можно подумать, что они не приносят ничего хорошего, но, на самом деле, они тесно связаны со своим окружением. Летучие мыши регулируют многие циклы жизнедеятельности по погоде, причем их активность должна совпадать с периодами доступности пищи. Например, насекомоядные мыши выходят на охоту тогда, когда появляются насекомые. Проблема лишь в том, что глобальное потепление делает весну более теплой и сдвигает паттерны дождей, что приводит либо к раннему появлению насекомых, либо к изменению их количества.

Летучие мыши любят компанию

Многие виды летучих мышей очень социальны. Самки, например, делятся пищей с сородичами, которым не удалось найти добычу, даже если они не связаны кровным родством. Они также проводят много времени за социальным грумингом, что не только улучшает гигиену, но и укрепляет связи между мышами. А те, что живут в пещерах, иногда формируют настоящие «детские сады», чтобы заботиться о потомстве друг друга.