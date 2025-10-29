Дмитриев рассказал о сотрудничестве с КНР в сфере ИИ

Россия активно вносит вклад в революцию искусственного интеллекта в мире, в том числе через сотрудничество с Китаем. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Он охарактеризовал сотрудничество РФ и КНР в сфере ИИ как «довольно плотное».

«И есть пространство для дальнейшего сотрудничества. У нас множество собственных ИИ проектов, и если вы сейчас посмотрите на обитателей Силиконовой долины — это выходцы из России», — сказал Дмитриев в ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

Гендиректор РФПИ отметил, что в настоящее время в мире «идет ИИ-революция», поэтому «всегда лучше сотрудничать». По словам Дмитриева, в связи с этим РФ «делает все, чтобы вносить свой активный вклад в мировую инфраструктуру».