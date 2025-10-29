В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

После того, как в России ввели ограничения на звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram, граждане стали больше звонить по телефону. Последствия этой меры раскрыло «Ъ».

Отмечается, что начиная с августа голосовой трафик по всей стране в среднем вырос более чем на четверть. В Москве этот показатель — более 50 процентов, говорится в материале.

Так, в T2 изданию заявили, что голосовой трафик в Московском регионе вырос на 47,9 процента, а в «СберМобайле» сообщили о приросте в 45 процентов. «У "Т-Мобайла" в октябре голосовой трафик вырос в среднем на 66 процент в Москве и на 41,5 процента в остальных регионах», — уточнили в «Ъ».

Собеседнике издания на телеком-рынке добавил, что, помимо Москвы, наибольший прирост голосового трафика показали Санкт-Петербург и Новосибирск. В регионах, где в целях безопасности зачастую ограничивают мобильный интернет, этот показатель изменился минимально, заявил источник.

Также сообщается, что операторы связи начали менять тарифы, предлагая абонентам больше минут для звонков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в России не обсуждается вопрос полной блокировки WhatsApp и Telegram. Так он прокомментировал частичные ограничения работы этих сервисов на юге России.

22 октября стало известно, что Роскомнадзор частично ограничил работу мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге России. В ведомстве объяснили такую меру противодействием злоумышленникам.