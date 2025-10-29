SpaceX перенесла запуск Falcon Heavy на июль 2026 года

Стало известно, что, несмотря на подготовку к лунной миссии NASA Griffin-1, запуск ракеты SpaceX Falcon Heavy, являющийся ключевыми участником, отложен до июля 2026 года. Об этом сообщила компания Astrobotic, отвкчающая за реализвацию миссии.

В целом подготовка к запуску Griffin-1 проходит успешно, однако продолжаются квалификационные испытания двигателей и проверка готовности систем, в этом кроется главная причина переноса запуска Falcon Heavy. Миссия, в которой участвуют NASA и коммерческие аппараты, включая кубсат CubeRover от Astrobotic и марсоход FLIP от Astrolab, нацелена на демонстрацию точности посадки и развитие лунной инфраструктуры. Это будет вторая попытка компании Astrobotic после неудачного запуска миссии Peregrine в начале 2024 года.

SpaceX выступает в роли субподрядчика, и ракета Falcon Heavy имеет ключевое значение. Носитель обладает тягой более 5 млн фунтов, является одной из самых мощных действующих ракет, созданной на базе трёх ускорителей Falcon 9.

Со времени своего первого полёта в 2018 году Falcon Heavy выполнила 11 запусков. Обычно ракету используют для доставки тяжёлых грузов или крупных спутников. Последний запуск ракеты состоялся в октябре 2024 года и был направлен на доставку аппарата Europa Clipper для изучения Европы, спутника Юпитера.

Также отмечается, что SpaceX активно повторно использует боковые ускорители, однако основной ускоритель обычно не подлежит повторному применению. Компания планирует постепенно отказаться от использования Falcon Heavy и Falcon 9, полностью заменив их системой Starship.