Эксперты оценили качество экранов iPhone 17 и iPhone Air

Специалисты DxOMark протестировали экраны iPhone 17 и iPhone Air, которые продемонстрировали практически идентичные результаты из-за использования схожих панелей и одинаковых алгоритмов обработки изображения.

По итогам тестирования эксперты отметили, что iPhone Air обеспечивает точную цветопередачу и эффективное подавление бликов, хотя по уровню антибликового покрытия он уступает Samsung Galaxy S25 Ultra — лидеру по этому показателю.

Также в DxOMark зафиксировали корректную передачу цветов как при активной функции True Tone, так и без нее. При этом автоматическая регулировка яркости делает видеоконтент в темных сценах несколько тусклым. Время отклика сенсора — 69 мс — лучше, чем у Pixel 10 Pro XL и Galaxy S25 Edge, а потери кадров при воспроизведении практически отсутствуют.

Экран iPhone 17, по данным экспертов, стал заметно ярче и отзывчивее по сравнению с прошлыми моделями. Смартфон сохраняет читаемость под прямым солнечным светом и стабильно показывает высокую яркость при отклонении взгляда.

По итоговой системе оценки оба устройства получили одинаковые баллы: 154 — за читаемость, 155 — за цветопередачу, 140 — за качество видеовоспроизведения и 163 — за отклик сенсора. В премиум-категории iPhone 17 занял 5-ю позицию, тогда как iPhone Air оказался на 20-м месте среди моделей ультрапремиум-сегмента. В глобальном рейтинге дисплеев оба смартфона разместились на 25-й строчке — наравне с более дорогим iPhone 17 Pro Max.