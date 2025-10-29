Nvidia решила бросить вызов Tesla в одной сфере

Компании Nvidia, Uber, Foxconn и Stellantis собираются выйти на рынок роботакси, совместно бросив вызов Tesla. Об этом пишет 3dnews.ru.

Инициатива была презентована в дни проведения конференции GTC 2025 под эгидой Nvidia в Вашингтоне.

Ожидается, что концерн Stellantis займется выпуском самих машин, Nvidia и Foxconn будут отвечать за разработку необходимой для автопилота электроники, а Uber предоставит своим клиентам доступ к роботакси.

«Роль Foxconn в этом проекте не совсем очевидна, но тайваньская компания должна отвечать за взаимодействие со Stellantis в сфере интеграции аппаратного обеспечения. Скорее всего, Foxconn будет выпускать необходимые системы на чипах Nvidia для создания роботакси Stellantis», - говорится в статье.

Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что создание роботакси «ознаменует начало глобальной трансформации в сфере передвижения». Ожидается, что к 2027 году будет произведено около 100 тыс. беспилотных автомобилей, пишет ТАСС.

Ранее американский миллиардер, основатель компании Tesla Илон Маск, сообщил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla Model Y с завода до дома клиента, «через весь город, включая автомагистрали». По его словам, в машине не было людей, и ею никто не управлял дистанционно.