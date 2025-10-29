Ученые впервые зарегистрировали слияния черных дыр второго поколения

Международная коллаборация LIGO-Virgo-KAGRA объявила об обнаружении двух необычных событий — GW241011 и GW241110 — в октябре и ноябре 2024 года. Эти события стали первыми подтверждениями слияния черных дыр второго поколения и выявили аномалии во вращении, сообщает eurekalert.org.

В 2015 году ученые впервые зафиксировали гравитационные волны, предсказанные Альбертом Эйнштейном. Эти волны предоставляют ценную информацию о характеристиках источников, таких как их масса, скорость вращения, направление и удаленность. С увеличением объема данных точность распознавания этих волн значительно повышается.

GW241011, зарегистрированное 11 октября, произошло на удалении 700 миллионов световых лет от Земли. Это событие связано со слиянием двух черных дыр, массами 17 и 7 солнечных масс. Более крупная из них вращалась с рекордной скоростью, подтверждая верность теории Эйнштейна.

GW241110, зарегистрированное 10 ноября, преодолело расстояние в 2,4 миллиарда световых лет. Одна из двух черных дыр вращалась в направлении, противоположном орбитальному движению. Это уникальное наблюдение полностью соответствует теоретическим предсказаниям.

Оба события свидетельствуют о формировании черных дыр второго поколения посредством иерархических слияний в плотных областях. Противоположные направления вращения подтверждают их образование в различных условиях. Стабильность угловых скоростей черных дыр в событии GW241110 опровергает гипотезу о существовании сверхлегких бозонов, сохраняя тем самым целостность стандартной модели физики.