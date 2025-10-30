Солнце показало Земле «жуткое лицо»

Солнце, видимо, подготовилось к Хэллоуину, пишет Space.com. Зонд НАСА показал, как 28 октября звезда стала похожа на светящуюся тыкву. Снимок, сделанный 28 октября аппаратом Solar Dynamics Observatory (SDO), выглядит так, будто на Солнце есть «глаза», «нос» и зловещая «улыбка».

© NASA

На изображении, полученном с помощью инструмента Atmospheric Imaging Assembly (AIA), темные корональные дыры сочетаются с яркими активными областями, создавая узнаваемый «лик». «Рот» — это большая корональная дыра, где магнитное поле открыто, и заряженные частицы солнечного ветра свободно вырываются в космос.

В данный момент из этой корональной дыры вырывается поток высокоскоростного солнечного ветра в сторону Земли. В самом конце октября прогнозируются возможные слабые (G1) или умеренные (G2) геомагнитные бури.

22 года назад, «хэллоуинские» бури 2003 года вызвали мощные выбросы на Солнце, породившие впечатляющие полярные сияния и нарушившие работу спутников и энергетических систем по всему миру.

SDO следит за Солнцем с 2010 года, предоставляя непрерывные данные высокого разрешения, которые помогают ученым понять, как магнитная энергия звезды формирует космическую погоду и влияет на жизнь на Земле.

Это не первый случай, когда обсерватория запечатлела «жуткое» лицо на Солнце: в 2014 году аппарат снял похожую улыбающуюся «тыкву».