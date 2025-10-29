Названы лучшие бюджетные планшеты на рынке

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех недорогих планшетов, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.

© Redmi

Открывает список Redmi Pad 2 от Xiaomi, который предлагается по цене от 14,2 тыс. руб. За эти деньги пользователь получает 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 2,5K, частотой 90 Гц и яркостью 600 нит, чип MediaTek Helio G100 Ultra, четыре стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, камеры на 5 и 8 Мп, слот microSD, 3,5-мм аудиоразъем и поддержку стилуса Redmi Smart Pen.

Следом идет Samsung Galaxy Tab A9+ за 14,6 тыс. руб. Устройство оснащено 11-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1,5K и яркостью 500 нит, чипом Snapdragon 695, слотом для карт памяти microSD, камерами на 5 и 8 Мп, а также четырьмя стереодинамиками.

Замыкает топ Huawei MatePad 11.5 S. При цене в 19,9 тыс. руб. планшет может похвастаться IPS-дисплеем диагональю 11,5 дюйма с разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц и яркостью 500 нит, фирменным чипом Kirin 9000WL, камерами на 8 и 13 Мп, четырьмя стереодинамиками и поддержкой стилуса.