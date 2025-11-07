Простой трюк, который заставит любого разговориться

Когда людям срочно нужна информация — будь то совет, мнение или разъяснение — многие автоматически задают вопрос. Но существует альтернативный прием, о котором почти не говорят, а он работает безотказно. В этой статье «‎Рамблер» поделится секретной техникой, которая поможет разговорить любого.

Прием называется Закон Каннингема и звучит так: «Лучший способ получить правильный ответ — не задать вопрос, а опубликовать неправильное утверждение». По сути, этот трюк опирается на любознательность и желание людей корректировать чужие ошибки — и в результате они выдают целый поток информации.

Автором идеи считается Уорд Каннингем — программист и создатель wiki-технологии: именно он обратил внимание, что на форумах и в интернет-сообществах люди гораздо быстрее реагируют на некорректное утверждение, чем на обычный вопрос. Позже этот феномен стал рассматриваться как разновидность социального триггера — поскольку он активирует механизм исправления и тем самым порождает разговор.

Почему это работает?

Когда человек видит неверное утверждение, в нем срабатывает естественное желание поправить. Это дает ощущение экспертности, контроля, уверенности — и именно поэтому он включается в разговор. Вопрос же, напротив, воспринимается пассивно: ответили коротко — и тема закрыта.

Закон Каннингема использует этот механизм. Неправильное, но уверенно произнесенное утверждение вызывает внутренний импульс: «Это же неправда! Сейчас объясню, как на самом деле». Так начинается диалог, и собеседник сам раскрывает больше информации, чем если бы вы просто спросили.

Представьте: вы говорите — «Автобус № 8 идет прямо до центра». Если вы ошиблись, прохожий тут же уточнит: «Нет, восьмой туда не идет, вам нужен пятый». Он не только исправит ошибку, но и добавит детали — где остановка, во сколько приходит транспорт и как быстрее добраться.

Как использовать этот прием?

Закон Каннингема отлично работает не только в интернете, но и в обычных разговорах. Его применяют журналисты, HR-специалисты и переговорщики — везде, где важно, чтобы человек заговорил сам.

Например, если на встрече вы хотите понять, когда коллеги планируют запустить проект, вместо вопроса «Когда начнем?» попробуйте сказать: «Мы ведь стартуем в январе?» — хотя знаете, что запуск запланирован на декабрь. Скорее всего, собеседники тут же начнут уточнять детали: «Нет, мы не будем ждать января, все начнем уже в декабре».

Ровно так же работает этот прием в неформальном общении. Если хочется разговорить человека, можно ненавязчиво высказать предположение, в котором есть маленькая ошибка. Люди охотнее вступают в диалог, когда им нужно внести ясность — это не воспринимается как допрос, зато помогает разговору естественно развиваться.

Когда прием не сработает?

Как и любой психологический инструмент, этот метод имеет ограничения. Если ваше утверждение звучит оскорбительно или вызывающе, реакция будет агрессивной, а не конструктивной. Особенно осторожно стоит применять прием в темах, связанных со здоровьем, политикой или личными убеждениями — здесь ошибка воспринимается не как приглашение к диалогу, а как спор.

Кроме того, важно помнить: цель — не доказать, что вы умнее, а запустить разговор. Если собеседник вас поправил, дайте ему место говорить, уточняйте, проявляйте интерес. Только в этом случае эффект Закона Каннингема сработает именно так, как нужно — превратив сухой обмен фразами в живое общение.

