Шокирующая находка в Иерусалиме подтверждает библейское писание

Ученые из Университета Бар-Илан обнаружили небольшой керамический фрагмент во время раскопок в Иерусалиме. Этот артефакт подтверждает сведения, изложенные в Ветхом Завете, передает Daily Mail.

По словам Питера Зилберга, участника раскопок, этот фрагмент является небольшим, однако он «рассказывает очень важную историю». Это часть королевской печати с надписью на глиняной булле, используемой для закрытия или проверки подлинности писем и официальных документов.

То, что ученые обнаружили, является прямым доказательством официальных сношений между Ассирией и Иудеей, подчеркнул Зилберг. По его словам, неподалеку от Храмовой горы найдена печать с аккадской клинописью. Этот письменный семитский язык считается одним из самых древних в мире. Артефакт датируется примерно 2700 годами до нашей эры.

Текст сообщает, что первое число месяца Ав, который является 11-м месяцем еврейского календаря, было установлено как дата для отсрочки дани. Это указывает на официальное взаимодействие между Ассирийской империей и правителями Иудеи. Исследователи предполагают, что эти события могут быть связаны с описанными в Четвертой книге Царств (Ветхий Завет), главы 18 и 19.

В этих библейских отрывках упоминается, что Езекия был обязан выплатить царю Ассирии Сеннахириму дань в размере 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Эта дань предназначалась для защиты Иуды от агрессивных действий Ассирии.