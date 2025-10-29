Android-троян Herodotus научился притворяться человеком

Эксперты по кибербезопасности сообщили о новом Android-трояне под названием Herodotus, который уже используется в атаках на пользователей смартфонов. Главная цель — полный захват устройства и кража данных с банковских приложений. Основная особенность — умение имитировать человеческий ввод при наборе текста.

По данным ThreatFabric, Herodotus — это свежий представитель семейства банковских зловредов, появившийся на подпольных форумах 7 сентября 2025 года.

Его распространяют по модели «вредонос как услуга» (MaaS), то есть любой желающий может арендовать троян для собственных атак.

Несмотря на то что Herodotus не является прямым потомком другого известного банковского зловреда Brokewell, у них есть много общего — вплоть до одинаковых методов сокрытия кода и даже упоминаний «BRKWL_JAVA» внутри самого Herodotus.

Как и большинство современных Android-вредоносов, Herodotus активно использует специальные возможности ОС (Accessibility Services). Он распространяется через фейковые приложения под видом Google Chrome (пакет com.cd3.app), которые жертве подсовывают через СМС-фишинг (смишинг) или другие схемы социальной инженерии.

После установки троян получает доступ к экрану устройства, показывает поддельные формы входа в банковские приложения, перехватывает СМС с кодами 2FA, видит всё, что отображается на дисплее, может узнать ПИН-код или графический ключ и даже устанавливать другие APK-файлы удалённо.

Но главное отличие Herodotus — умение притворяться человеком. Вредонос выполняет действия со случайными задержками между 0,3 и 3 секундами, например при вводе текста, чтобы обмануть антифрод-системы, анализирующие скорость и ритм нажатий. Так злоумышленники создают иллюзию, будто с устройством работает реальный пользователь, а не бот.

ThreatFabric также сообщила, что обнаружены фальшивые страницы-оверлеи, созданные для банков и финорганизаций в США, Турции, Великобритании и Польше, а также для криптовалютных кошельков и бирж. Похоже, создатели Herodotus уже готовятся расширять географию атак.

Исследователи подытожили: