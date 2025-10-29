Microsoft обновила дизайн меню «Пуск» в Windows 11

Microsoft начала распространение обновления Windows 11 с обновленным меню «Пуск» с расширенными возможностями персонализации. Новый интерфейс доступен пока ограниченному числу пользователей и будет включаться поэтапно, сообщает Neowin.

© Microsoft

Обновление KB5067036 выводит список «Все приложения» на основную страницу меню «Пуск» и предлагает два дополнительных варианта отображения — в виде сетки и по категориям. Последний режим активируется по умолчанию: операционная система автоматически группирует установленные приложения по тематическим папкам.

Microsoft также адаптировала меню «Пуск» для устройств с крупными экранами, улучшив отображение контента. Дополнительно обновлена панель «Связь с телефоном» — теперь она отображает недавние действия пользователя, уведомления и вызовы.

Обновление распространяется среди пользователей Windows 11 сборок 24H2 и 25H2. В Microsoft предупреждают, что изменения появятся не сразу у всех пользователей, поскольку внедрение новой версии «Пуска» происходит поэтапно.