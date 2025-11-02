Какие болезни скосили армию Наполеона в 1812-м?

В 1812 году Наполеон Бонапарт возглавил катастрофически провальный военный поход на Москву. Из 615 000 человек в его армии домой вернулись лишь 110 000. Причем большая часть погибла от российских холодов и болезней — но наука долго не могла сказать, каких именно. Портал arestechnica.com рассказал о научной работе, пролившей свет на этот вопрос.

© Unsplash

Ученые долгое время спорили о том, какие болезни уничтожили солдат Наполеона. Однако научная работа, недавно опубликованная в журнале Current Biology, опознала присутствие двух специфических патогенов. Первый — Slmonella enterica, возбудитель паратифоидной лихорадки; а второй — Borrelia recurrentis, распространяемая вшами. Она вызывает возвратный тиф.

Свидетельства современников, включая личные мемуары, описывали ряд заболеваний, бушевавших в армии Наполеона. В исторических документах встречаются упоминания диареи, дизентерии, лихорадки, пневмонии, желтухи и тифа — в те времена его называли «лагерной лихорадкой». Аргументы в пользу последнего заболевания подкреплены исследованиями, нашедшими вшей, основных распространителей тифа, среди останков солдат. Так, анализ ДНК 2006 года, проведенный на останках, найденных в массовом захоронении в Вильнюсе, нашел следы патогенов R. prowazeklii и B. quintana, хотя результаты исследования не были убедительными. Позже, в 2011-м, другая научная работа нашла древнюю ДНК семейства вирусов Anelloviridae в образце пульпы зуба, найденном в Калининграде.

Авторы нового исследования из французского Института Пастера отметили, что монография 2006 года опиралась на устаревшие технологии анализа ДНК. Что касается семейства вирусов в образце из Калининграда, по их мнению, подобные патогены широко распространены и обычно не вызывают у людей никаких симптомов, так что они вряд ли были возбудителями болезней, подкосивших армию Франции.

Для того, чтобы найти свежую информацию, команда решила повторно изучить вильнюсские образцы, но теперь с использованием самых современных методов анализа ДНК. Патогены в древних человеческих останках очень фрагментированы и присутствуют в малых количествах, из-за чего восстановить полные геномы тяжело. Поэтому для их идентификации нужны технологии, способные опознать инфекции даже по слабым сигналам.

Доклад 1812 года от одного из врачей Наполеона, Джозефа Керкхоффса, упоминал случаи тифа, дизентерии и диареи, возникшие по прибытию солдат в Вильнюс; тогда медик обвинил в недомогании засоленную свеклу. Хотя, на самом деле, подобные симптомы могли сопровождать огромное множество заболеваний, распространенных в Европе XIX века. Даже сегодня, два столетия спустя, отличить сыпной тиф от брюшного или паратифа по показаниям выживших было бы невозможно.

Итого на раскопках в Вильнюсе были найдены 3 200 тел, принадлежавших мужчинам в возрасте 20-50 лет. Учены сосредоточились на 13 зубах, собранных у 13 разных человек. Чтобы компенсировать деградацию 200-летнего генома, соавторы научной работы из Университета Тарту помогли разработать пошаговый метод аутентификации для повышения точности опознания патогенов.

Так, четыре зуба показали положительный тест на S. enterica и B. recurrentis, что стало первым прямым генетическим подтверждением двух бактерий, которые раньше не рассматривали в разговорах о болезнях наполеоновской армии. А вот R. prowazeklii и B. quintana отсутствовали в принципе, что противоречит исследованию 2006-го.

Тем не менее, учитывая маленькую выборку, авторы отметили, что совсем вычеркивать тиф и лагерную лихорадку не стоит. Для того, чтобы поставить точку в вопросе, нужно изучить больше образцов. Но наиболее вероятной причиной гибели солдат считается сочетание усталости, холода и нескольких болезней. Хотя возвратный тиф не является смертельным, он вполне мог серьезно ослабить и без того утомленных людей.