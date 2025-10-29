Названы три лучших смартфона стоимостью до 10 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех достойных смартфонов, которые предлагаются в России дешевле 10 тыс. руб.

© Tecno

Открывает список Tecno Spark 40C за 9,8 тыс. руб. Он оснащается 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 700 нит, чипом MediaTek Helio G81, камерой на 13 Мп с двойной LED-вспышкой, батареей емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт, а также разъемом для наушников, ИК-портом и защищенным от влаги корпусом по стандарту IP64.

Следом идет Infinix Hot 60i. При цене в 9,3 тыс. руб. эта модель может похвастаться корпусом толщиной 7,7 мм при весе 188 г., IPS-экраном на 6,7 дюйма с разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью 700 нит. Среди прочих особенностей отмечают наличие чипа Helio G81, камеры на 50 Мп, аккумулятора емкостью 5160 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, стереозвука, защиты IP64, разъема для наушников, NFC и ИК-порта.

Замыкает топ еще более доступный Samsung Galaxy A07 с IPS-экраном на 6,7 дюйма с разрешением HD+, частотой 90 Гц и яркостью 480 нит, более мощным Helio G99, двойной камерой на 50 и 2 Мп, батареей на 5000 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт, разъемом для наушников, отдельным слотом microSD и защитой IP54. В России его можно купить за 7,9 тыс. руб.