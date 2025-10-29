В удаленной части Западного Уэдделла, в месте, где раньше находился двухсотметровый слой антарктического ледника, международная команда исследователей обнаружила обширные, аккуратно организованные поля рыбьих гнезд, расположенные в геометрическом порядке. Работа опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

Открытие стало возможным после того, как в 2017 году от ледника Ларсена C откололся гигантский айсберг A68 площадью около 5,8 тысячи квадратных километров. Это событие дало ученым доступ к ранее недостижимым участкам морского дна. Когда в ходе экспедиции Weddell Sea Expedition 2019 подводный дистанционно управляемый аппарат исследовал район, камеры зафиксировали более тысячи идеально круглых гнезд, очищенных от слоя донных отложений.

Каждое гнездо представляло собой аккуратную воронку в песке, а вся структура напоминала огромный подводный «район» с правильной геометрией — одни гнезда располагались поодиночке, другие — дугами или плотными скоплениями.

«То, что мы увидели, оказалось не хаотичным нагромождением, а четко выстроенным поселением — настоящим рыбьим «городом»», — отметили участники экспедиции.

Авторами этой архитектуры оказались рыбы вида желтоперый нототений (Lindbergichthys nudifrons), обитающие в холодных водах Антарктики. Каждое гнездо охраняла взрослая особь, защищая кладку от хищников. Такая организация, считают ученые, — форма коллективной защиты.