Honor представила бюджетный смартфон X6b Plus

Компания HONOR анонсировала новый бюджетный смартфон X6b Plus, рассчитанный на пользователей, которым важны автономность и базовая производительность.

Устройство дебютировало на Филиппинах и, по всей видимости, останется в бюджетном сегменте 4G-смартфонов.

HONOR X6b Plus оснащён 6,56-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720 × 1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Яркость достигает 780 нит, а Always-on Display позволяет выводить время и уведомления.

За производительность отвечает MediaTek Helio G85, дополненный 8 ГБ оперативки и 256 ГБ памяти. Основная камера получила сенсор 50 Мп (f/1.8) и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера на 5 Мп поддерживает портретный и бьюти-режимы.

Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч поддерживает быструю зарядку 35 Вт SuperCharge. Смартфон работает на MagicOS 8.0 на базе Android 14 и оснащён разъёмом 3,5 мм, USB-C, а также сканером отпечатков и защитой от падений по сертификации SGS.

Цена новинки — около $118. Но по предзаказу есть $17 скидка. Причём ранние покупатели получат в подарок наушники HONOR Earbuds II.