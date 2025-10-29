Японские компании намерены запустить космические рейсы в США

Туристическое агентство Nippon Travel Agency и стартап Innovative Space Carrier (ISC) договорились о запуске проекта космических путешествий, который в перспективе позволит сократить время перелета между Токио и Нью-Йорком до одного часа. Об этом сообщает The Mainichi.

Ожидается, что стоимость поездки туда и обратно составит около 100 млн иен (около $657 тысяч).

Согласно пресс-релизу японских компаний, транспортное средство будет запускаться с морской платформы и сможет соединять любые две точки на планете примерно за 60 минут.

Предварительный прием заявок на участие в программе космических путешествий стартует в 2026 финансовом году.

Проект планируется реализовывать поэтапно: сначала участникам предложат дегустацию космического питания и экскурсии по наземным объектам, связанным с освоением космоса, а в 2040-х годах организаторы рассчитывают запустить услугу пребывания на орбите.

В рамках партнерства Nippon Travel Agency займется разработкой и продвижением сопутствующих туристических продуктов. Президент токийского стартапа Innovative Space Carrier Inc. Кодзиро Хатада отметил, что компания намерена снизить стоимость космических перелетов за счет увеличения количества рейсов, возможных в течение срока службы каждого транспортного средства.