На Солнце продолжаются крупные взрывы

Крупные взрывы продолжают фиксировать на обратной стороне Солнца. Об этом сообщает телеграм-канал «Лаборатория солнечной астрономии».

Отмечается, сегодня ночью на обратной стороне Солнца зарегистрирован новый крупный взрыв.

«Мощная активность на невидимой солнечной стороне наблюдается уже около 10 дней, после того, как туда с обращенной к Земле стороны перешла крупная группа пятен с номером 4246»,- подчеркивается в сообщении.

Не исключено, что за это время в данном центре произошло несколько вспышек высшего балла X.

Так для одной из них есть оценки по мощности, достигающие X10. Вспышка была зафиксирована 22 октября.

«Хотя сама область по понятным причинам не видна с Земли, выбрасываемое при взрывах вещество разлетается далеко за пределы солнечного диска и наблюдается телескопами и коронографами», - сообщают специалисты.

Ожидается, что активный центр скоро появится на видимой стороне Солнца на его левом восточном крае: «Предварительно, это произойдет в субботу, после чего происходящие здесь процессы станут прямо видны с Земли, а ещё через 5-7 дней начнут и влиять на Землю».