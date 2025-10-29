Ученые обнаружили в янтаре личинку древнего комара

Ученые выяснили, как развивались комары на протяжении миллионов лет. Это удалось узнать благодаря уникальной находке. В янтаре, который ранее нашли в Мьянме, оказалась запечатана личинка комара.

Предварительно, ее возраст составляет 99 млн лет, сообщает The Independent.

Внешне личинка имела удивительную схожесть с современными комарами. Более того, оказалось, что морфология личинок вымерших комаров оставалась удивительно стабильной на протяжении 100 млн лет.

Личинку квалифицировали как новый вид и назвали Cretosabethes primaevus.

Также ученые установили, что комары были достаточно разнообразны в юрском периоде. Именно к этому времени относили происхождение ДНК этих насекомых.

Ранее сообщалось, что в Калининграде нашли уникальный янтарь самородок.

Между тем, нередко в янтаре находят запечатанных насекомых, возраст которых может достигать несколько миллионов лет.