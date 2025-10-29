Смартфон быстро разряжается: 5 скрытых причин просадки батареи

Смартфон, который разряжается к обеду, даже если был полностью заряжен утром, – распространенная проблема. Прежде чем винить аккумулятор, проверьте эти скрытые "пожиратели" энергии.

© Vse42.ru

Несколько простых настроек помогут вашему гаджету работать дольше.

1. Неутомимый поиск 5G

Если ваш смартфон постоянно ищет сеть 5G, которой еще нет в вашем регионе, он будет тратить уйму ресурсов на бесплодные попытки подключения.

Решение: Переключите смартфон в настройках сотовой связи в режим LTE (4G). Это мгновенно продлит время работы устройства на несколько часов.

2. Бесконечный Wi-Fi сканер

Телефон постоянно сканирует эфир в поисках доступных Wi-Fi сетей, что незаметно, но неуклонно расходует заряд.

Решение: Выработайте привычку отключать Wi-Fi, когда выходите из дома, и включать его только тогда, когда он действительно нужен.

3. Всегда готовая NFC

Технология NFC, отвечающая за бесконтактные платежи, потребляет энергию, даже когда не используется.

Решение: Если вы не пользуетесь смартфоном для оплаты каждый день, отключайте NFC, когда идете в магазин, и включайте только непосредственно перед оплатой.

4. Фоновая геолокация

Многие приложения (карты, погода, социальные сети) отслеживают ваше местоположение в фоновом режиме, постоянно обращаясь к GPS, Wi-Fi и сотовым сетям.

Решение: Зайдите в настройки конфиденциальности или местоположения и запретите фоновую геолокацию для большинства программ. Оставьте ее только для навигационных приложений.

5. Автоматическая яркость экрана

Функция автояркости удобна, но часто устанавливает более высокий уровень подсветки, чем необходимо. Экран – самый энергоемкий элемент телефона. Постоянная работа датчиков также требует энергии.

Решение: Вручную выставляйте комфортную, но не максимальную яркость экрана. Также переход на темную тему может дать заметный эффект в экономии заряда.

Применение этих простых советов не только не ограничит ваш комфорт, но и подарит уверенность в том, что ваш смартфон будет работать значительно дольше, передает дзен-канал "Интерсвязь".