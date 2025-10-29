Смартфон быстро разряжается: 5 скрытых причин просадки батареи и как их устранить
Смартфон, который разряжается к обеду, даже если был полностью заряжен утром, – распространенная проблема. Прежде чем винить аккумулятор, проверьте эти скрытые "пожиратели" энергии.
Несколько простых настроек помогут вашему гаджету работать дольше.
1. Неутомимый поиск 5G
Если ваш смартфон постоянно ищет сеть 5G, которой еще нет в вашем регионе, он будет тратить уйму ресурсов на бесплодные попытки подключения.
Решение: Переключите смартфон в настройках сотовой связи в режим LTE (4G). Это мгновенно продлит время работы устройства на несколько часов.
2. Бесконечный Wi-Fi сканер
Телефон постоянно сканирует эфир в поисках доступных Wi-Fi сетей, что незаметно, но неуклонно расходует заряд.
Решение: Выработайте привычку отключать Wi-Fi, когда выходите из дома, и включать его только тогда, когда он действительно нужен.
3. Всегда готовая NFC
Технология NFC, отвечающая за бесконтактные платежи, потребляет энергию, даже когда не используется.
Решение: Если вы не пользуетесь смартфоном для оплаты каждый день, отключайте NFC, когда идете в магазин, и включайте только непосредственно перед оплатой.
4. Фоновая геолокация
Многие приложения (карты, погода, социальные сети) отслеживают ваше местоположение в фоновом режиме, постоянно обращаясь к GPS, Wi-Fi и сотовым сетям.
Решение: Зайдите в настройки конфиденциальности или местоположения и запретите фоновую геолокацию для большинства программ. Оставьте ее только для навигационных приложений.
5. Автоматическая яркость экрана
Функция автояркости удобна, но часто устанавливает более высокий уровень подсветки, чем необходимо. Экран – самый энергоемкий элемент телефона. Постоянная работа датчиков также требует энергии.
Решение: Вручную выставляйте комфортную, но не максимальную яркость экрана. Также переход на темную тему может дать заметный эффект в экономии заряда.
Применение этих простых советов не только не ограничит ваш комфорт, но и подарит уверенность в том, что ваш смартфон будет работать значительно дольше, передает дзен-канал "Интерсвязь".