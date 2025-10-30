В Турции найдены письма римского императора

Археологи обнаружили в Турции редчайший след римской истории — десять камней с латинскими надписями, которые, по предварительным данным, содержат императорское послание Каракаллы.

© Телеканал «Наука»

Эти плиты пролежали почти 1800 лет прямо под современным домом в деревне Ярышлы, провинция Бурдур, сообщает Anatolian Archaeology.

Древние письма под современными стенами

Камни были встроены в фундамент скромного каменного дома, построенного в 1950-х годах. Местные жители использовали материалы из разрушенного города Такина, не подозревая об их исторической ценности. Археологи выяснили, что на десяти плитах высечены строки официального документа, датируемого началом III века н. э., что делает находку уникальной.

«Нам сказали, что эти камни относятся к римскому периоду. Позже в музее подтвердили, что это письмо, написанное самим Каракаллой. Я никогда больше нигде не видел подобных камней», — вспоминает местный житель Ферхат Агыл

После открытия музей Бурдура оформил охранное предписание, запретив перемещать и изменять камни до их безопасного изъятия. Дом с тех пор пришел в запустение, но плиты сохранились, оставаясь прямой связью между древним Римом и современной Анатолией.

Тайное сердце Писидии

Древний город Такина, недалеко от озера Салда, был важным центром Писидии во времена эллинизма и Рима. Здесь находились храмы, административные здания и некрополи. Камни, использованные в доме, вероятно, изначально принадлежали общественному сооружению — возможно, памятнику с указом императора. Надписи подобного типа вырезались на мраморных плитах и выставлялись на всеобщее обозрение, чтобы население знало о решениях и посланиях правителя.

Император Каракалла

Марка Аврелия Севера Антонина, известного как Каракалла, считают одним из самых противоречивых римских императоров. Он правил с 198 по 217 год н. э., издал Эдикт Каракаллы, предоставивший римское гражданство почти всем свободным жителям империи, и построил знаменитые термы в Риме. Он взял имя Марка Аврелия как часть официального титула, чтобы подчеркнуть преемственность и легитимность своей власти. Его правление отличалось как грандиозными проектами, так и жестокостью, включая убийство собственного брата и расправу в Александрии. Письмо из Ярышлы открывает административную сторону его власти и демонстрирует, что сообщения императора доходили даже до отдалённых провинций.

Случайная капсула времени

История дома Ярышлы — пример того, как древние артефакты могут сохраняться в самых неожиданных местах.

«Надпись обращена наружу, к дороге, — говорит Агыл. — Сначала никто не подумал, что это что-то особенное — просто старые камни. Лишь позже специалисты поняли их истинное значение».

Сегодня дом превратился в памятник истории. Камни сохраняют слова императора, пролегшие почти два тысячелетия, и напоминают о многослойной истории региона, где древние империи соседствуют с современной жизнью.