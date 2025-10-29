Новый iPad mini получит OLED-экран

Apple планирует масштабное внедрение OLED-экранов в собственных продуктах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным агентства, обновленные MacBook Pro с OLED-экранами могут выйти в 2027 году одновременно с новым поколением фирменных процессоров Apple M6 Pro и M6 Max. Линейка MacBook Air, как ожидается, также будет переведена на OLED — ориентировочно в 2028 году.

Кроме того, уже весной следующего года Apple может представить обновленный iPad mini, оснащенный улучшенными динамиками, OLED-дисплеем и впервые в серии — водозащитой. Однако модернизация приведет к удорожанию устройства примерно на $100 по сравнению с актуальной моделью.

Аналитики допускают, что в дальнейшем OLED-дисплеи будут внедрены и в другие модели iPad, хотя поддержка водозащиты для всей линейки пока не подтверждается.

Первым планшетом Apple с OLED-дисплеем стал представленный в 2024 году iPad Pro M4, а первым смартфоном — iPhone X. Затем OLED-экранами оснащались лишь флагманские Pro-версии iPhone 11, пока такие дисплеи не стали оснащать и базовые модели iPhone 12.