Телефонные мошенники нацелились на россиян с iPhone

Около 30% всех нежелательных звонков в 2025 году приходятся на владельцев смартфонов Apple. Наиболее часто злоумышленники нацеливаются на пользователей iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и 16 Pro Max, говорится в исследовании сервиса «Защитник МТС», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Отмечается, что мошенники начали избирательнее подходить к выбору потенциальных жертв. В этом году пользователи смартфонов Apple чаще других подвергаются мошенническим атакам. Эксперты связывают этот тренд с восприятием пользователей устройств Apple как аудитории с более высоким уровнем дохода, что повышает привлекательность таких абонентов для мошенников. Среди других популярных брендов в списке целей значатся Samsung (19%), Redmi (14%), Tecno (6%) и POCO (4%).

Несмотря на высокий уровень атак на пользователей iPhone, в абсолютных показателях большая часть мошеннических звонков — около 62% — приходится на устройства под управлением Android, что отражает лидирующую долю платформы на российском рынке. На остальные операционные системы приходится около 8% подобных инцидентов.

Анализ также позволил выделить наиболее уязвимые категории пользователей. В сегменте iOS чаще всего становятся жертвами женщины 25–34 лет с доходом средним и выше среднего. Для Android типичной мишенью являются женщины старше 65 лет с доходом ниже среднего. По оценке аналитиков, это обусловлено тем, что мошенники рассчитывают на повышенную эмоциональную восприимчивость данных групп.

Как отмечает директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук, злоумышленники активно используют различные сценарии: пользователям большинства брендов предлагают участие в инвестициях или дополнительных заработках, а владельцам iPhone чаще звонят, выдавая себя за представителей госорганов.