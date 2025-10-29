Телефонные мошенники нацелились на россиян с iPhone
Около 30% всех нежелательных звонков в 2025 году приходятся на владельцев смартфонов Apple. Наиболее часто злоумышленники нацеливаются на пользователей iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и 16 Pro Max, говорится в исследовании сервиса «Защитник МТС», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».
Отмечается, что мошенники начали избирательнее подходить к выбору потенциальных жертв. В этом году пользователи смартфонов Apple чаще других подвергаются мошенническим атакам. Эксперты связывают этот тренд с восприятием пользователей устройств Apple как аудитории с более высоким уровнем дохода, что повышает привлекательность таких абонентов для мошенников. Среди других популярных брендов в списке целей значатся Samsung (19%), Redmi (14%), Tecno (6%) и POCO (4%).
Несмотря на высокий уровень атак на пользователей iPhone, в абсолютных показателях большая часть мошеннических звонков — около 62% — приходится на устройства под управлением Android, что отражает лидирующую долю платформы на российском рынке. На остальные операционные системы приходится около 8% подобных инцидентов.
Анализ также позволил выделить наиболее уязвимые категории пользователей. В сегменте iOS чаще всего становятся жертвами женщины 25–34 лет с доходом средним и выше среднего. Для Android типичной мишенью являются женщины старше 65 лет с доходом ниже среднего. По оценке аналитиков, это обусловлено тем, что мошенники рассчитывают на повышенную эмоциональную восприимчивость данных групп.
Как отмечает директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук, злоумышленники активно используют различные сценарии: пользователям большинства брендов предлагают участие в инвестициях или дополнительных заработках, а владельцам iPhone чаще звонят, выдавая себя за представителей госорганов.
«Несмотря на большое количество инструментов для защиты от нежелательных звонков, самым эффективным способом не попасться на уловки мошенников остаётся бдительность, поэтому мы рекомендуем всегда критически относиться к звонкам и предложениям от незнакомых номеров», — заключил Бийчук.