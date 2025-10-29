Глава Intel заявил о переориентации компании на ИИ

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан заявил, что пришёл в компанию, чтобы «сосредоточиться на инженерии» после нескольких лет проблем с управлением и избыточными уровнями руководства. По его словам, именно это стало причиной того, что Intel потеряла позиции лидера на рынке полупроводников.

Лип-Бу Тан начал работу в компании в марте и сразу сделал акцент на двух направлениях: искусственный интеллект (ИИ) и недавно созданное производство чипов, которое пока отстаёт от тайваньских конкурентов. Он считает, что именно эти области помогут Intel вернуть былой успех, который компания имела 20−30 лет назад.

Его руководство уже столкнулось с трудностями. Президент США Дональд Трамп призывал его уйти с поста, ссылаясь на его прежние инвестиции в Китае. Позднее американское правительство приобрело 10% акций Intel в рамках нестандартной сделки, поддерживающей производство критически важных технологий внутри страны. Лип-Бу Тан объяснил, что перевёл свои китайские инвестиции в благотворительный фонд.