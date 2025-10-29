Ученые предупредили о возможном обрушении магнитной бури на Землю

Магнитная буря может обрушиться на Землю в течение суток. Об этом заявил доктор физико-математических наук Сергей Богачев в интервью в Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

© Газета.Ru

По его словам, в течение дня геомагнитные возмущения могут быть низкого уровня. Ученый объяснил, что это происходит из-за воздействия на Землю плазмы из корональной дыры на Солнце.

«Пока точнее сказать нельзя. Все зависит от скорости солнечного ветра», — заявил Богачев.

До этого в Институте прикладной геофизики сообщили, что ранним утром 19 октября на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего по мощности класса. По данным специалистов, событие произошло в 04:56 мск в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен с индексом 4246 (N23W87). Вспышка имела показатель M1.0 и длилась около 18 минут.

Классификация таких явлений основана на уровне рентгеновского излучения и включает пять основных категорий: A, B, C, M и X. При переходе от одного класса к следующему мощность возрастает в десять раз. Сильные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может стать причиной магнитных бурь.