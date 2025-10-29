Названы устройства Xiaomi, для которых выйдет обновление HyperOS

Xiaomi объявила о начале очередного этапа развертывания операционной системы HyperOS 3 для широкой линейки устройств, включая планшеты, смартфоны, смарт-часы Watch S4 и телевизоры. Об этом сообщает портал GizmoChina.

© Xiaomi

Обновление построено на базе Android 16 и предлагает расширенный набор возможностей, ориентированных на повышение производительности и удобства взаимодействия экосистемы. HyperOS 3 получила обновленный интерфейс экрана блокировки с дополнительными настройками персонализации, улучшенные инструменты искусственного интеллекта, новые функции, а также улучшенную интеграцию между смартфонами, носимыми устройствами и бытовой электроникой Xiaomi.

Выпуск обновления уже начался в Китае. На международных рынках программное обеспечение станет доступно позднее. В список устройств, перешедших на HyperOS 3, вошли смартфоны Xiaomi MIX Flip 2, CIVI 5 Pro, Redmi K80, Turbo 4 и 4 Pro, планшеты Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro 12.4, Redmi K Pad, телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025, TV S Pro Mini LED, TV S Mini LED 2025, а также часы Xiaomi Watch S4, включая версии Sport, eSIM и юбилейную 15th Anniversary Edition, а также вариант с корпусом 41 мм.

Также отмечается, что функция Hyper Island — централизованный хаб с информационными виджетами, представленная вместе с HyperOS 3, — перестала быть привилегией флагманских моделей. С последним обновлением она стала доступна и пользователям смартфонов Redmi и Poco, но в упрощенном виде.