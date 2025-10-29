Google будет питать дата-центры от АЭС

Компания NextEra Energy Inc. объявила о планах возобновления работы атомной электростанции Duane Arnold Energy Center в Айове. Основным потребителем электроэнергии станут дата-центры Google, с которой заключено долгосрочное соглашение.

АЭС мощностью 615 мегаватт была закрыта в 2020 году, но растущие потребности в энергии для искусственного интеллекта сделали ее восстановление целесообразным. Ожидается, что станция начнет поставки электроэнергии к 2029 году.

NextEra также выкупит доли миноритарных владельцев станции — Central Iowa Power Cooperative и Corn Belt Power Cooperative. Оставшаяся энергия будет поставляться CIPCO на тех же условиях, что и для Google.

Стороны дополнительно договорились о совместном исследовании возможностей развития новой ядерной генерации. Это уже третий гигаватт энергетических проектов, реализованных NextEra для Google в США.