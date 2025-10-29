Представлен робот-дворецкий с подпиской за 16 тысяч рублей в месяц

Норвежская компания 1X объявила о запуске предзаказов на NEO Home Robot — многофункционального робота для бытовых задач и доставки покупок. Модель предлагается как в прямой продаже, так и в формате подписки, что расширяет потенциальную аудиторию решения, сообщает Rozetked.

© 1x.tech

NEO был впервые представлен в августе 2024 года и с тех пор получил ряд конструктивных улучшений. Робот высотой 1,68 м и массой 30 кг оснащен системой передвижения Tendon Drive, использующей механизмы на основе «сухожилий». Устройство способно переносить до 25 кг груза, включая продукты или белье.

Сенсорная система робота включает две камеры с разрешением 8 Мп каждая, четыре микрофона с круговым обзором и три динамика, обеспечивающих распознавание и генерацию речи. Благодаря подключению к Wi-Fi и 5G, а также алгоритмам искусственного интеллекта, NEO способен вести диалог, запоминать контекст и осваивать новые навыки без прямого программирования.

Заявленное время автономной работы составляет до четырех часов от аккумулятора емкостью 0,75 кВт*ч. При снижении заряда робот автоматически возвращается к зарядной станции. Максимальная скорость передвижения — 12 км/ч.

Модель выпускается в трех цветах: белом, синем и черном. Поставки в США запланированы на 2026 год. Стоимость подписки составляет $500 (около 39,9 тыс. руб.) в месяц с первоначальным взносом в $200 (около 15,9 тыс. руб.). Цена при полной покупке — $20 000 (около 1,59 млн руб.).