Индекс вспышечной активности Солнца упал до нуля впервые с начала года

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что индекс вспышечной активности упал до нуля впервые с начала года.

«Впервые в этом году зарегистрировано нулевое значение индекса вспышечной активности. Это означает, что за двое суток (48 часов) на обращённой к Земле стороне Солнца не произошло ни одной вспышки», — указывается в Telegram-канале лаборатории.

Вместе с этим отмечается, что «космические события» на обратной стороне не учитываются в каталогах солнечных вспышек, так как не могут быть достоверно измерены.

«Солнце с начала года продолжает подавать противоречивые сигналы о состоянии своей активности. Периоды сильных вспышек, продолжающиеся неделю и более, всего за один-два дня сменяются мёртвыми сезонами, которые также могут длиться неделями», — добавили учёные.

