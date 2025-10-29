Ученые начали расшифровывать «секретный язык» растений

Когда Роберт Гук в 1665 году впервые разглядел в микроскоп ячеистую структуру коры и назвал ее «клеткой», он видел лишь безжизненные оболочки.

Долгое время ученые воспринимали клеточные стенки растений как пассивный каркас — прочный, но неживой контейнер для содержимого клетки.

«Целые поколения биологов считали клеточную стенку мертвой материей», — отмечает молекулярный биолог из Массачусетского университета Алиса Чанг.

Перелом произошел лишь в конце XX века, когда исследователи начали понимать: эта структура не просто статична — она живая, динамичная и невероятно сложная.

Современные методы исследования позволили раскрыть удивительную природу клеточных стенок. Они оказались сложнейшими комплексами сахарных молекул, образующих разветвленные полисахаридные цепи. «Это как большая миска, где смешаны разные виды макарон», — образно описывает структуру биолог Чарльз Андерсон.

«Болтливая» защитная система

Основу стенки составляют жесткие «тросы» целлюлозы и эластичные желеобразные нити пектина. Но главное открытие последних лет — клеточная стенка активно «общается» с клеткой, постоянно отправляя и получая сигналы. «Это одна из самых сложных коммуникационных систем в растительном мире», — подчеркивает биолог Ли-Цзя Цю.

Коммуникация между стенкой и клетками особенно важна при защите от патогенов. Когда микробы пытаются прорвать оборону, выделяемые ими ферменты расщепляют полисахариды стенки. Образовавшиеся фрагменты служат сигналом тревоги, запуская иммунный ответ:

Укрепление стенки за счет выработки каллозы

Производство антимикробных пептидов

Генерация активных форм кислорода

Фермеры уже научились «тренировать» иммунитет растений, опрыскивая их молекулами, выделенными из клеточных стенок водорослей или грибов. Такой подход позволяет заранее мобилизовать защитные системы и избежать использования агрессивных фунгицидов. Как объясняет биолог Антонио Молина, хотя защитный эффект длится всего 3-4 недели, фермеры могут применять их точечно — например, после дождя, когда риск заражения плесенью особенно высок.

Ключевой игрок

Особую роль в сигнальных процессах играет белок FERONIA, обнаруженный повсеместно в растительных организмах. Он взаимодействует с пектином, поддерживая целостность стенки, влияет на форму клеток листьев, регулирует рост корней и участвует в реакциях на стресс.

Без FERONIA клеточная стенка становится слабой и пористой, что показывает ее ключевую роль в поддержании структурной целостности и управлении жизненно важными процессами растения. Открытие активной роли клеточной стенки открывает новые горизонты в селекции — ученые надеются создавать культуры с усиленной защитой и улучшенными характеристиками, «научившись» управлять сложной сигнальной системой растительных клеток.