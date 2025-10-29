Ученые начали расшифровывать «секретный язык» растений
Когда Роберт Гук в 1665 году впервые разглядел в микроскоп ячеистую структуру коры и назвал ее «клеткой», он видел лишь безжизненные оболочки.
Долгое время ученые воспринимали клеточные стенки растений как пассивный каркас — прочный, но неживой контейнер для содержимого клетки.
«Целые поколения биологов считали клеточную стенку мертвой материей», — отмечает молекулярный биолог из Массачусетского университета Алиса Чанг.
Перелом произошел лишь в конце XX века, когда исследователи начали понимать: эта структура не просто статична — она живая, динамичная и невероятно сложная.
Современные методы исследования позволили раскрыть удивительную природу клеточных стенок. Они оказались сложнейшими комплексами сахарных молекул, образующих разветвленные полисахаридные цепи. «Это как большая миска, где смешаны разные виды макарон», — образно описывает структуру биолог Чарльз Андерсон.
«Болтливая» защитная система
Основу стенки составляют жесткие «тросы» целлюлозы и эластичные желеобразные нити пектина. Но главное открытие последних лет — клеточная стенка активно «общается» с клеткой, постоянно отправляя и получая сигналы. «Это одна из самых сложных коммуникационных систем в растительном мире», — подчеркивает биолог Ли-Цзя Цю.
Коммуникация между стенкой и клетками особенно важна при защите от патогенов. Когда микробы пытаются прорвать оборону, выделяемые ими ферменты расщепляют полисахариды стенки. Образовавшиеся фрагменты служат сигналом тревоги, запуская иммунный ответ:
- Укрепление стенки за счет выработки каллозы
- Производство антимикробных пептидов
- Генерация активных форм кислорода
Фермеры уже научились «тренировать» иммунитет растений, опрыскивая их молекулами, выделенными из клеточных стенок водорослей или грибов. Такой подход позволяет заранее мобилизовать защитные системы и избежать использования агрессивных фунгицидов. Как объясняет биолог Антонио Молина, хотя защитный эффект длится всего 3-4 недели, фермеры могут применять их точечно — например, после дождя, когда риск заражения плесенью особенно высок.
Ключевой игрок
Особую роль в сигнальных процессах играет белок FERONIA, обнаруженный повсеместно в растительных организмах. Он взаимодействует с пектином, поддерживая целостность стенки, влияет на форму клеток листьев, регулирует рост корней и участвует в реакциях на стресс.
Без FERONIA клеточная стенка становится слабой и пористой, что показывает ее ключевую роль в поддержании структурной целостности и управлении жизненно важными процессами растения. Открытие активной роли клеточной стенки открывает новые горизонты в селекции — ученые надеются создавать культуры с усиленной защитой и улучшенными характеристиками, «научившись» управлять сложной сигнальной системой растительных клеток.