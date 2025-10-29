Для прочного смартфона Honor X9d выпустили необычный «чехол»

HONOR в шутливой форме подчеркнула выносливость своего нового смартфона X9d, представив для него необычный аксессуар — «невидимый чехол».

© Ferra.ru

Вместо привычной защиты устройство получило набор декоративных 3D-стикеров, которые намекают: дополнительный кейс этому гаджету попросту не нужен.

В комплект входят наклейки для задней панели и блока камер. Их дизайн вдохновлен иронией и повседневными символами прочности. В их числе «надежная пельмешка», «неубиваемая банка шпрот» или «бетонный забор с граффити».

Концепция опирается на слоган устройства — «Неубиваемый. Проверен Россией».

© HONOR

HONOR X9d действительно может обойтись без традиционного чехла: он выдерживает падения с высоты до 2,5 м, погружение в воду и воздействие горячего пара.

Смартфон также стабильно работает в экстремальных температурах, а батарея ёмкостью 8300 мАч обеспечивает до трёх дней автономной работы.

Модель доступна в России по цене от 33 990 рублей, а «невидимый чехол» можно получить эксклюзивно в фирменных точках продаж HONOR и партнёров бренда, таких как сеть МТС.