Google Chrome перестанет автоматически открывать небезопасные HTTP-сайты

В Google заявили, что начиная с октября 2026 года браузер Chrome версии 154 будет по умолчанию спрашивать разрешение перед подключением к небезопасным сайтам по протоколу HTTP. Другими словами, если сайт не поддерживает HTTPS, Chrome сначала выдаст предупреждение и только потом — по согласию пользователя — откроет страницу.

Функция «Всегда использовать защищённые соединения (Always Use Secure Connections)» появилась ещё в 2021 году, но раньше она была опциональной.

Теперь Google делает её стандартном для всех — чтобы защитить пользователей от атак типа «человек посередине» (MITM), когда злоумышленник может подменять данные в незашифрованном соединении.

«Через год Chrome будет запрашивать разрешение при первом переходе на любой публичный сайт без HTTPS», — объяснили в команде безопасности Chrome. — «Без шифрования атакующий может перехватить трафик и подменить содержимое страницы — от вредоносных скриптов до фишинговых форм».

При этом браузер не станет назойливо предупреждать о каждом переходе. Если пользователь регулярно заходит на какой-то небезопасный сайт, повторные уведомления появляться не будут. Предупреждения будут показываться только при посещении новых или редко открываемых HTTP-сайтов.

Также можно будет выбрать, для каких сайтов включать предупреждения — только для публичных или ещё и для внутренних (например, корпоративных или домашних). Google отмечает, что частные сайты формально безопаснее, ведь атаковать их можно лишь изнутри локальной сети.

Компания планирует включить новый режим в апреле 2026 года, его получат более миллиарда пользователей, у которых активирована функция Enhanced Safe Browsing. После этого, в октябре 2026-го, корпорация распространит его на всех.

По словам Google, переход должен пройти безболезненно: сегодня 95–99% сайтов уже используют HTTPS, тогда как в 2015 году этот показатель был всего около 30–45%.

В августе мы писали про уязвимость HTTP/1.1, угрожающую миллионам сайтов. Несмотря на то что о проблеме известно уже с 2019 года, основная причина так и не устранена.