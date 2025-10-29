Раскрыт новый складной смартфон Samsung

Корпорация Samsung представит в 2026 году складной флагман Galaxy Z Fold 8. Об этом сообщает корейское издание DealSite.

Инсайдеры медиа рассказали, что при создании гибкого экрана смартфона будет впервые применена технология лазерного сверления металлических пластин. Источники назвали ее инновационной и заметили, что с ее помощью удастся уменьшить размер складки на экране — отличительной детали складных телефонов. Вероятно, что похожая технология будет использоваться при создании складного iPhone.

Кроме того, складной девайс будет иметь аккумулятор емкостью больше 5000 миллиампер-часов. Для сравнения, емкость батареи актуального Galaxy Z Fold 7 составляет 4400 миллиампер-часов. Журналисты заметили, что более емкий аккумулятор нельзя установить из-за тонкого корпуса смартфона.

Также в Galaxy Z Fold 8 появится комплектный стилус, который впервые добавили в складной смартфон Galaxy Z Fold 3, вышедший в 2021 году. Однако Samsung быстро отказалась от идеи оснащать складные устройства стилусами. Новый складной флагман Samsung должен выйти в середине 2026 года.

Ранее Samsung показала свой первый смартфон с тройным дисплеем Galaxy Z TriFold. Аппарат состоит из трех частей, которые можно складывать и раскладывать.