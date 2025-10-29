В МВД рассказали, как защитить свои данные перед продажей телефона

Чтобы обезопасить личную информацию при продаже или передаче телефона, специалисты управления по борьбе с киберпреступлениями рекомендуют россиянам выполнить ряд действий.

В первую очередь необходимо удалить все учетные записи, контент и сбросить настройки к заводским. Также важно отключить функцию «Найти iPhone» и выйти из iCloud.

В МВД подчеркнули, что смартфоны содержат большой объем персональных данных, которые нуждаются в защите. В связи с этим рекомендуется тщательно подготовить устройства к продаже, чтобы обеспечить максимальную безопасность данных.

Кроме того, правоохранители советуют извлечь сим-карту и хранить ее отдельно либо утилизировать безопасным способом. SD-карты также следует отформатировать перед передачей или оставить себе. Эти меры помогут предотвратить несанкционированный доступ к персональной информации.